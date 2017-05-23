ИГ* перенесло штаб из почти освобожденного иракскими войсками Мосула

БАГДАД, 23 мая — РИА Новости. Боевики террористической группировки "Исламское государство"* под натиском иракской армии и народного ополчения перенесли штаб группировки из центра города-миллионника Мосул в провинцию Эль-Хавиджа в 170 километрах к югу, сообщил РИА Новости источник в силах безопасности провинции Киркук.

Город Эль-Хавиджа на западе провинции Киркук удерживается ИГ* с 2014 года. До захвата боевиками население города насчитывало около полумиллиона человек.

"Все лидеры ИГ* переехали из Мосула в провинцию Эль-Хавиджа, расположенную в 55 километрах к западу от Киркука. Штаб был перенесен туда ввиду скорого крушения группировки в старом городе Мосула", — заявил источник.

Операция иракских военных против ИГ* в Мосуле ведется с октября 2016 года при поддержке международной коалиции во главе с США. 16 мая представитель коалиции заявил, что под контролем ИГ* в Мосуле остаются только 12 квадратных километров.

Губернатор провинции Киркук Наджмаддин Карим заявил ранее, что операция против ИГ* в городе Хавиджа начнется только после полного освобождения от ИГ* Мосула и территорий в провинции Анбар на границе с Иорданией и Сирией.

*Террористическая организация, запрещенная в России