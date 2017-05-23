Украинский эксперт об отмене военных грантов: Украина уже не партнер США

КИЕВ, 23 мая — РИА Новости. Планы США отказаться от предоставления военных грантов Украине означают, что Вашингтон уже не рассматривает Киев как стратегического партера, считает директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

Ранее директор административно-бюджетного управления Белого дома Мик Малвейни подтвердил журналистам, что США намерены изменить принципы оказания военной помощи ряду стран с предоставления грантов на кредиты, в числе этих стран оказалась и Украина.

"Конечно, это говорит о том, что в США изменилось отношение к Украине и США уже не рассматривают Украину как стратегического партнера, которому можно дать деньги просто так, потому что потом в рамках этого партнерства эти деньги тебе вернуться сторицей. Сегодня США начинают рассматривать Украину как инструмент, как нужный инструмент, от которого отказаться нельзя, но как ситуативный инструмент, поэтому деньги даются в кредит, чтобы инструмент не сломался", — сказал эксперт РИА Новости.

В то же время Бортник полагает, что в случае принятия решения Вашингтоном о прекращении безвозвратной военной помощи Украине Киев продолжит брать у США кредиты.

"Очевидно, что Украина продолжит брать эти деньги уже в виде кредитов. Очевидно, что США продолжат их выдавать, потому что Украина не может от них отказаться, а администрация (президента США Дональда) Трампа тоже не может резко поменять политику в отношении Украины, поскольку это означало бы попасть под обвинение… в сдаче национальных интересов США на Украине", — считает эксперт.

Ранее газета Wall Street Journal написала, что, в частности, Киев может потерять безвозмездную оборонную помощь Вашингтона. По данным газеты, американские власти планируют заменить программы безвозмездной помощи на кредитование. Подобные меры содержатся во внутриведомственных документах, которые оказались в распоряжении издания.

Wall Street Journal отмечала, что мера, предусмотренная проектом бюджета администрации Трампа, может затронуть программы помощи на общую сумму примерно в миллиард долларов. В документе говорится, что безвозмездной помощи могут лишиться Пакистан, Тунис, Ливан, Колумбия, Филиппины, Вьетнам и ряд других государств. При этом программы на военную помощь Израилю (3,1 миллиарда долларов), Египту (1,3 миллиарда долларов) и Иордании (250 миллионов долларов) будут сохранены.