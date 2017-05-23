Во Франции усилят меры безопасности на мероприятиях

Сотрудник полиции на митинге против кандидатов в президенты Франции - экс-министра Эммануэля Макрона и лидера партии Национальный фронт Марин Ле Пен во французском городе Лилль. Архивное фото

Сотрудник полиции на митинге против кандидатов в президенты Франции - экс-министра Эммануэля Макрона и лидера партии Национальный фронт Марин Ле Пен во французском городе Лилль. Архивное фото

ПАРИЖ, 23 мая — РИА Новости, Виктория Иванова. Организаторы культурных и спортивных мероприятий во Франции получили указания для наилучшего обеспечения безопасности посетителей, заявил глава МВД Франции Жерар Коллон после совещания в связи с событиями в британском Манчестере.

В понедельник вечером в комплексе "Манчестер Арена", где проходил концерт американской певицы Арианы Гранде, по предварительной информации, произошел теракт. Полиция Манчестера заявила, что взрыв совершил один смертник. По последним данным, погибли 22 человека, около 50 получили ранения.

"Организаторы спортивных и культурных мероприятий получили указания. Безопасность будет обеспечена везде", — сказал Коллон.

Он отметил, что "в очередной раз атаке подверглась наша молодость, наш образ жизни и наша культура".

"Мы никогда не отступим перед лицом терроризма. Все меры приняты для того, чтобы обеспечить безопасность французов", — добавил глава ведомства.

Коллон также выразил солидарность с народом Великобритании и с мэром Манчестера, "который является личным другом" министра.