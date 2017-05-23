Во Франции усилят меры безопасности на мероприятиях

ПАРИЖ, 23 мая — РИА Новости, Виктория Иванова. Организаторы культурных и спортивных мероприятий во Франции получили указания для наилучшего обеспечения безопасности посетителей, заявил глава МВД Франции Жерар Коллон после совещания в связи с событиями в британском Манчестере.
"Организаторы спортивных и культурных мероприятий получили указания. Безопасность будет обеспечена везде", — сказал Коллон.
Он отметил, что "в очередной раз атаке подверглась наша молодость, наш образ жизни и наша культура".
"Мы никогда не отступим перед лицом терроризма. Все меры приняты для того, чтобы обеспечить безопасность французов", — добавил глава ведомства.
Коллон также выразил солидарность с народом Великобритании и с мэром Манчестера, "который является личным другом" министра.