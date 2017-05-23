Посольство КНР в Великобритании рекомендовало избегать людных мест

ПЕКИН, 23 мая – РИА Новости, Жанна Манукян. Посольство Китая в Лондоне после взрыва в Манчестере рекомендовало своим гражданам, находящимся в Великобритании, избегать мест большого скопления людей.

В понедельник вечером в концертном комплексе "Манчестер Арена", где проходил концерт американской певицы Арианы Гранде, по предварительной информации, произошел теракт. Полиция Манчестера заявила, что взрыв совершил один смертник. По последним данным, погибли 22 человека, около 50 получили ранения. Как сообщали СМИ, пострадавшие получили ранения "как от шрапнели".

"Посольство Китая призывает всех находящихся в Великобритании китайских граждан внимательно следить за ситуацией с безопасностью, стараться избегать мест большого скопления людей. В случае чрезвычайной ситуации — сохранять спокойствие и обратиться за помощью в полицию", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте китайской дипмиссии.

Посольство также сообщает, что на настоящий момент информации о пострадавших при взрыве гражданах Китая нет.

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