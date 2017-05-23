Сеул поблагодарил Москву за предотвращение провокаций со стороны КНДР

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Спецпосланник президента Республики Корея Сон Ён Гиль выразил благодарность России и КНДР за усилия, которые помогли предотвратить потенциальные провокации со стороны КНДР 25 апреля, когда Пхеньян отмечал 85-ю годовщину со дня основания армии КНДР.

"Хотел выразить благодарность за те усилия России и Китая нацеленные на то, чтобы предотвратить возможные провокации со стороны КНДР 25 апреля. Это число очень важно для них (северокорейцев — ред.). Россия и Китай сыграли очень важную роль", — сказал спецпосланник на встрече с зампредом Совета Федерации Ильясом Умахановым.