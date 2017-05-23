Трамп назвал организаторов теракта в Манчестере "лузерами"

ГАЗА, 23 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал "лузерами" организаторов теракта в английском Манчестере, объяснив, что эпитета "чудовища" те недостойны.

После переговоров с палестинским лидером Махмудом Аббасом в Вифлееме Трамп от имени народа США выразил соболезнования родственникам и близким погибших и пострадавших в результате взрыва в Манчестере.

"Отныне я буду называть их (организаторов теракта – ред.) лузерами, потому что такие они и есть… Просто запомните это", — сказал Трамп.

В переводе с английского "лузер" означает неудачник. Президент пояснил, что не будет называть террористов "монстрами" ("чудовищами" в переводе с английского – ред.), потому что те восприняли бы это как комплимент.

Аббас также выступил с осуждением теракта и выразил соболезнования семьям пострадавших, народу и руководству Великобритании.

В понедельник вечером в концертном комплексе "Манчестер Арена", по предварительным данным, произошел теракт. Первые звонки в службы спасения от посетителей концерта поступили в 22.35 (00.35 мск), позже очевидцы сообщали в соцсетях о двух "хлопках, похожих на взрывы", на стадионе. По информации полиции, 22 человека погибли, как сообщается, среди них есть и дети, около 50 человек получили ранения. Это самая крупная террористическая атака в Британии после трагедии в лондонском метро в 2005 году, жертвами которой стали более 50 человек.