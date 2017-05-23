Россиянка заявила, что ее с ребенком насильно удерживают в Турции

АНКАРА, 23 мая — РИА Новости, Алена Палажченко. Гражданка России Светлана Хайдарова заявила РИА Новости, что ее с ребенком насильно удерживают в провинции Шанлыурфа на юго-востоке Турции около границы с Сирией ее бывший гражданский муж и его родственники.

По словам собеседницы агентства, она проживает в Турции около трех лет с гражданским мужем Нури Караджой, с которым познакомилась на своей родине в Екатеринбурге, где он некоторое время работал. Откликнувшись на приглашение Караджи, Светлана приехала в Турцию, где родила от него ребенка, которому сейчас чуть более года. Совместная жизнь, по ее словам, не сложилась, и она решила вернуться в Россию. Однако выехать из страны Светлане не удается, так как она по существу удерживается бывшим мужем и его родственниками в их доме. Об этом Хайдарова рассказала, позвонив корреспонденту РИА Новости с телефона своего мужа, который он забыл дома.

"Я нахожусь в доме, который находится вне населенного пункта, в пустыне, в 25 километрах от Вираншехира провинции Шанлыурфа, точного своего местоположения я не знаю. У меня нет денег, нет телефона, я не знаю турецкого, не могу покинуть этот дом, где живут в одной комнате девять человек. Меня заставляют целыми днями работать в поле, мой ребенок находится без присмотра, у него страшные ожоги от постоянного пребывания на солнце. Ребенка мне не отдают. Я не могу вывести его в Россию и бежать без него я тоже не могу – он здесь может погибнуть", — сказала собеседница агентства.

По ее словам, полиция не может ей помочь, так как следов физического насилия на ее теле нет, а свои проблемы она не может объяснить, не зная турецкого.

Во время разговора связь прервалась, после чего на звонок РИА Новости ответил бывший муж Светланы, который отказался пригласить ее к телефону.

"Что вам от нас надо? У нас всё хорошо, не смейте больше сюда звонить", — сказал он, после чего бросил трубку.

Корреспондент РИА Новости сообщил в посольство РФ в Анкаре об этой ситуации, дипломаты начали проверку по данному факту.