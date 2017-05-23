Эксперт прокомментировал решение США отменить военные гранты для Украины

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Намерение Белого дома заменить военные гранты для Украины на кредиты прагматично: в таких условиях Киев вряд ли будет претендовать на них, потому что не сможет расплатиться, сказал РИА Новости директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

В понедельник директор административно-бюджетного управления Белого дома Мик Малвейни подтвердил журналистам, что США намерены изменить принципы оказания военной помощи ряду стран с предоставления грантов на кредиты, в числе этих стран оказалась и Украина. При этом он подчеркнул, что программы грантов сохранены для Израиля и Египта.

"Это укладывается в логику того подхода и навыков, которые 45-й президент США получил на протяжении своей жизни и опыта бизнесмена: прагматичный подход во всем, в том числе и в подобном взаимодействии", — считает Мартынов.

"Если вы хотите наше оружие — пожалуйста, платите деньги, если у вас нет денег, хорошо, мы на определенных условиях можем предоставить вам кредит, но вы все равно заплатите. Но для того, чтобы получить кредит нужно иметь обеспечение этого кредита или серьезные гарантии третьей стороны, которая в случае банкротства расплатится за вас. Поэтому я даже не думаю, что подобные кредиты Украине кто-то предоставит. Сегодняшняя Украина не в состоянии отвечать ни за собственные долги, ни за какие-то опционы. Она сама не знает, что с ней будет", — добавил эксперт.

Он отметил, что такой поворот событий "безусловно, будет неприятен Киеву".

"Теперь подходы меняются. Теперь придется платить за все, и, скорее всего, Украине это будет не надо. Потому что логика их действий заключается в следующем: "дайте денег и побольше, а мы за это что хотите скажем и что хотите сделаем". Но сегодняшней американской администрации нужны действия финансового характера. Это сугубо прагматичный, бизнес-подход и не только в отношении Украины, но и других стран", — заключил эксперт.

Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что Киев может потерять безвозмездную оборонную помощь Вашингтона. По данным газеты, американские власти планируют заменить программы безвозмездной помощи на кредитование. Подобные планы содержатся во внутриведомственных документах, которые оказались в распоряжении издания. Wall Street Journal отмечала, что мера, предусмотренная проектом бюджета администрации Трампа, может затронуть программы помощи на общую сумму примерно в миллиард долларов. В документе говорится, что безвозмездной помощи могут лишиться Пакистан, Тунис, Ливан, Колумбия, Филиппины, Вьетнам и ряд других государств. При этом программы на военную помощь Израилю (3,1 миллиарда долларов), Египту (1,3 миллиарда долларов) и Иордании (250 миллионов долларов) будут сохранены.