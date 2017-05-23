Рада приняла закон о введении квоты в 75% на украинский язык на телевидении

КИЕВ, 23 мая — РИА Новости. Верховная рада приняла закон об установлении на общенациональных каналах страны квоты в 75% на телепередачи и фильмы на украинском языке.
"Установить, что для телерадиоорганизаций общенациональной категории вещания доля передач и/или фильмов на украинском языке должна составлять не менее 75% в течение суток в каждом из промежутков времени с 07.00 до 18.00 и с 18.00 до 22.00", — говорится в пояснительной записке к документу.
Для региональных телеорганизаций предлагают ввести обязательную долю на уровне 50%. При этом фильмы и передачи, которые не является собственным продуктом телерадиоорганизации и выполнены не на государственном языке, должны транслироваться с субтитрами на государственном языке.
Власти рассчитают, что установление квоты позволит популяризировать украинский язык. Оппозиция в Раде отмечает, что такое решение создаст новые конфликты и напряженность в обществе. Против принятия документа также выступали журналисты крупнейшего общенационального телеканала "Интер", который ведет вещание в основном на русском языке. По их мнению, закон нарушает права миллионов граждан Украины и вредит развитию телевидения.