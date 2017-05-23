Европе нужно сотрудничать с Россией в борьбе с террором, заявили в Совфеде

11:1823.05.2017
(обновлено: 11:19 23.05.2017)
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев надеется, что после британской трагедии будут пересмотрены принципы европейской политики, согласно которым было свернуто сотрудничество с Россией в сфере антитеррора.
В понедельник вечером в концертном комплексе "Манчестер Арена
", где проходил концерт американской певицы Арианы Гранде, по предварительным данным, произошел теракт. Первые звонки в службы спасения от посетителей концерта поступили в 22.35 (00.35 мск), позже очевидцы сообщали в соцсетях о двух "хлопках, похожих на взрывы", на стадионе. Как сообщали СМИ, пострадавшие получили ранения "как от шрапнели", взрыв мог произвести террорист-смертник. Это самая крупная террористическая атака в Британии после трагедии в лондонском метро в 2005 году, жертвами которой стали более 50 человек.
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"Не думаю, что сейчас нужно говорить об упущениях непосредственно британских служб безопасности, хотя и до этого дойдет. Уже очевидно, что абсолютной защиты от террора пока не придумал никто, — написал сенатор в Facebook. — Однако единственный способ победить терроризм — это начать его побеждать. Шаг за шагом, сообща и скоординировано".
"Очень хотелось бы верить, что после очередной британской трагедии будут пересмотрены принципы европейской политики, согласно которым было свернуто сотрудничество с Россией в сфере антитеррора. Потому что это как минимум ошибка, а как максимум — помощь нашим общим врагам", — уверен Косачев.
Политик также подчеркнул, что российское предложение о формировании антитеррористической коалиции остается в силе. "Пора уже понять, что взрывает европейцев не (президент Сирии Башар) Асад, не Кремль, и не Тегеран с Вашингтоном. Наше предложение о сотрудничестве и о формировании антитеррористической коалиции актуально и бессрочно", — написал он.
Косачев также выразил самые искренние соболезнованиям жертвам теракта. "В такие минуты забывается политика, и верх берут эмоции", — написал сенатор.
Подробности взрыва на стадионе в Манчестере читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>
В понедельник вечером на стадионе "Манчестер Арена" во время выступления американской певицы Арианы Гранде прогремел мощный взрыв.
Позднее в районе стадиона полицейские обнаружили подозрительный предмет. Было принято решение подорвать его на месте. Впоследствии выяснилось, что тревога была ложной.
По последним данным, в результате взрыва погибли 22 человека, еще 59 были госпитализированы с различными ранениями. Нескольким пострадавшим была оказана помощь на месте.
Телеканал Sky News со ссылкой медиков сообщил, что пострадавшие получили ранения "как от шрапнели".
По словам очевидцев, находившихся на "Манчестер Арене" в момент взрыва, они услышали резкий хлопок, затем возникла паника, люди пытались убежать со стадиона. Некоторые сообщали о том, что чувствовали запах гари.
По информации полиции, взрыв на стадионе устроил террорист-смертник". Представитель полиции Манчестера Иэн Хопкинс призвал жителей города быть бдительными.
Премьер-министр Великобританиии Тереза Мэй заявила, что британская полиция рассматривает трагедию в Манчестере как "страшный теракт". Она также выразила соболезнования родным и близким погибших.
В посольстве России в Лондоне сообщили, что сведений о россиянах, которые могли пострадать в результате взрыва, пока нет.
Певица Ариана Гранде, во время выступления которой, произошел теракт, не пострадала. После произошедшего артистка решила приостановить мировое турне.
Теракт в Манчестере уже осудили многие мировые лидеры, в том числе председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл и генеральный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга.
Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров заявил, что российские спецслужбы и правоохранительные органы готовы предоставить Великобритании всю имеющиеся у них данные, которые могут помочь при расследовании взрыва в Манчестере.
Взрыв в Манчестере стал самым крупным терактом в Великобритании после трагедии в лондонском метро в 2006 году, во время которой погибли более 50 человек.