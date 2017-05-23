Европе нужно сотрудничать с Россией в борьбе с террором, заявили в Совфеде

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев надеется, что после британской трагедии будут пересмотрены принципы европейской политики, согласно которым было свернуто сотрудничество с Россией в сфере антитеррора.

В понедельник вечером в концертном комплексе " Манчестер Арена ", где проходил концерт американской певицы Арианы Гранде, по предварительным данным, произошел теракт. Первые звонки в службы спасения от посетителей концерта поступили в 22.35 (00.35 мск), позже очевидцы сообщали в соцсетях о двух "хлопках, похожих на взрывы", на стадионе. Как сообщали СМИ, пострадавшие получили ранения "как от шрапнели", взрыв мог произвести террорист-смертник. Это самая крупная террористическая атака в Британии после трагедии в лондонском метро в 2005 году, жертвами которой стали более 50 человек.

"Не думаю, что сейчас нужно говорить об упущениях непосредственно британских служб безопасности, хотя и до этого дойдет. Уже очевидно, что абсолютной защиты от террора пока не придумал никто, — написал сенатор в Facebook. — Однако единственный способ победить терроризм — это начать его побеждать. Шаг за шагом, сообща и скоординировано".

"Очень хотелось бы верить, что после очередной британской трагедии будут пересмотрены принципы европейской политики, согласно которым было свернуто сотрудничество с Россией в сфере антитеррора. Потому что это как минимум ошибка, а как максимум — помощь нашим общим врагам", — уверен Косачев.

Политик также подчеркнул, что российское предложение о формировании антитеррористической коалиции остается в силе. "Пора уже понять, что взрывает европейцев не (президент Сирии Башар) Асад, не Кремль, и не Тегеран с Вашингтоном. Наше предложение о сотрудничестве и о формировании антитеррористической коалиции актуально и бессрочно", — написал он.

Косачев также выразил самые искренние соболезнованиям жертвам теракта. "В такие минуты забывается политика, и верх берут эмоции", — написал сенатор.

Подробности взрыва на стадионе в Манчестере читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>