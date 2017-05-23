В Турции за связи с Гюленом задержали 144 сотрудника генштаба

АНКАРА, 23 мая — РИА Новости. Прокуратура Стамбула выдала ордеры на задержание 144 сотрудников генштаба ВС Турции по подозрению в причастности к организации оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETÖ), сообщает во вторник агентство Anadolu.

© AP Photo / Selahattin Sevi, File Мусульманское масонство

Операция проводится в различных провинциях Турции, уже задержано 20 подозреваемых. Сообщается, что они использовали программу ByLock, которая применяется членами FETÖ для обмена зашифрованными сообщениями.

В ночь с 15 на 16 июля 2016 года в Турции группа мятежников совершила попытку военного переворота. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибли более 240 турецких граждан, более 2 тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен. Власти Турции обвинили Гюлена в организации попытки переворота и потребовали от США его экстрадиции. Сам Гюлен осудил мятеж и заявил о своей непричастности.

В Турции после мятежа были арестованы около 50 тысяч человек, уволены или отстранены от работы около 140 тысяч госслужащих.

Подробнее о проповеднике Фетхуллахе Гюлене читайте в справке ria.ru >>