Очевидцы рассказали об атаке в Манчестере: паника, крики и много детей

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Очевидцы трагедии, которой обернулся концерт в британском Манчестере, рассказали о звуках взрыва, охватившей толпу панике, а также о работе полиции и экстренных служб на месте предполагаемого теракта.

В понедельник вечером в концертном комплексе "Манчестер Арена", где проходил концерт американской певицы Арианы Гранде, по предварительной информации, произошел теракт. По последним данным, погибли 22 человека, около 50 получили ранения.

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Паника в концертном зале

Местная учительница Элизабет Уэлсби отвела свою дочь Кейт на концерт в честь ее 13-го дня рождения. Элизабет рассказала порталу BuzzFeed, что услышала похожие на два взрыва звуки сразу после того, как Ариана Гранде ушла со сцены. По ее словам, сначала все подумали, что это был звук лопнувших шариков. "Люди повернулись и побежали в нашем направлении, бежали и кричали. Было много маленьких детей. Когда мы спустились к месту скопления толпы, там все заволокло дымом, в воздухе стоял явный запах какого-то взрывчатого вещества", — сказала она.

Уэлсби отметила, что они с дочерью пробежали мимо двух или трех плакатов со следами крови на них, у одной женщины была сломана нога. "Похоже, она упала, когда все побежали, у другой женщины на затылке была серьёзная открытая рана", — добавила она.

Пришедшая на концерт со своей 13-летней дочерью Энн-Мари описала происходящее как "абсолютную панику". "Люди падали на пол, думая, что это может быть вооруженный человек. К сожалению, служба безопасности была так же растеряна, как и все остальные, каждый был сам по себе", — сказала она радиостанции BBC 5. По её словам, в здании в момент взрыва "было очень много детей без сопровождения".

"Я пыталась предложить помощь нескольким девочкам, которые были одни и находились в истерике. Они были возраста моей дочери, если не младше", — добавила она.

Взрыв прогремел в фойе

Еще одна свидетельница Эмма Джонсон сообщила BBC Radio Manchester, что они с мужем ждали двух своих дочерей-подростков с концерта. "Это определенно была бомба. Взрыв точно прогремел в фойе. Мы стояли наверху на ступеньках, когда стекло разбилось от взрыва, это было рядом с местом, где продавалась сувенирная продукция. Все здание затряслось. Был взрыв, за ним огненная вспышка", — рассказала она.

Другой очевидец по имени Энди ждал свою жену и дочь рядом с фойе. Взрывной волной его откинуло на землю. Как заявил он BBC 5, место происшествия напоминало ему сцену "из какого-то фильма о войне". "Когда я встал и огляделся, увидел тела повсюду. Я насчитал 20-30 тел. Не могу сказать, были ли эти люди мертвы, но они выглядели мертвыми", — сказал он. "Первым делал я побежал на стадион, пытаясь найти свою семью", — добавил Энди. По его словам, он видел "лежащих и кричащих детей и подростков".

"Был крупный взрыв, можно было почувствовать вибрацию", — заявила Buzz Feed Денис Пирсон, которая вместе со своим мужем приехала из другого города, чтобы их 17-летняя дочь со своей подругой попали на концерт Гранде. Пара стояла у выхода из концертного зала, когда все произошло. "Взрыв прогремел внезапно, мы услышали, как кричат люди", — сказал ее муж Филипп.

Рейчел, сопровождавшая на концерте 14-летнюю дочь, также описала неопределенность и панику после концерта. По ее словам, они с дочерью ушли с выступления пораньше, чтобы избежать задержек на выходе.

"Когда мы выходили, мы услышали ужасный взрыв. Сначала я подумала, что мы что-то пропустили на концерте. Когда мы повернули за угол, огромная толпа спускалась по лестнице, люди падали на пол", — сообщила она радиостанции BBC Radio Manchester.

Полицейское реагирование

На различных видео с места трагедии показано, как люди хаотично бегут с места инцидента и в панике спускаются по лестнице на ближайшую станцию метро. При этом, как сообщают очевидцы, многим не удалось попасть домой, так как поезда не ходили, отмечает BuzzFeed. Полиция оцепила место взрыва и постепенно стала расширять зону оцепления.

Очевидец Сэм Уорд выложил в сеть видео, снятое из окна квартиры в соседнем здании. Он заявил Би-би-си, что слышал "достаточно громкий взрыв".

"Мы видели пять или шесть машин скорой помощи, которые выстроились у центральной пожарной станции Манчестера, словно готовились к вызову. До этого множество полицейских машин пронеслись по улице. Всюду были полицейские, потом подъехала бригада пожарных. Примерно через 10 минут машины скорой помощи цепочкой поехали к стадиону", — рассказал он.

Ранее полиция Манчестера подтвердила, что среди погибших при взрыве на стадионе были дети, их возраст не сообщается. Полиция заявила, что взрыв совершил один смертник.

Это самая крупная террористическая атака в Британии после трагедии в лондонском метро в 2005 году, жертвами которой стали более 50 человек.