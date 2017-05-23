ИГ* пока не взяла ответственность за взрыв в Манчестере, сообщили СМИ

КАИР, 23 мая – РИА Новости, Маргарита Кислова. Запрещенная в РФ и других странах террористическая группировка "Исламское государство"* не брала на себя ответственность за теракт на стадионе в Манчестере, где погибли 22 человека, утверждает ливанское издание Lebanon24.com, которому приписывают сообщение об ответственности ИГ* за взрыв.

Сообщается, что в интернете распространяется видеозапись, на которой человек с закрытым лицом, называющий себя членом ИГ*, говорит о том, что теракт в Манчестере "только начало", а также поднимает бумажный лист с надписью "Манчестер 22-05-2017".

При этом, как заявило издание, официально группировка ответственность за взрыв в Великобритании на себя до сих пор не взяла.

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В понедельник вечером в концертном комплексе "Манчестер Арена", где проходил концерт американской певицы Арианы Гранде, по предварительным данным, произошел теракт. По последним данным, погибли 22 человека, около 50 получили ранения. Как сообщали СМИ, пострадавшие получили ранения "как от шрапнели", взрыв мог осуществить террорист-смертник. Это самая крупная террористическая атака в Британии после трагедии в лондонском метро в 2005 году, жертвами которого стали более 50 человек.

*Террористическая организация, запрещенная в России

Подробности взрыва на стадионе в Манчестере читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>