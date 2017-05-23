Путин выразил глубокие соболезнования Мэй в связи с атакой в Манчестере

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования премьер-министру Великобритании Терезе Мей после взрыва на стадионе в Манчестере, отметив готовность РФ к наращиванию антитеррористического сотрудничества с британскими партнерами, говорится в сообщении Кремля.
По словам президента, что РФ осуждает это преступление и рассчитывает, что заказчики не уйдут от заслуженного наказания.
В понедельник вечером в концертном комплексе "Манчестер Арена", по предварительным данным, произошел теракт. По информации полиции, 22 человека погибли, как сообщается, среди них есть и дети.
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