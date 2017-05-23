Путин выразил глубокие соболезнования Мэй в связи с атакой в Манчестере

Взрыв на стадионе в Манчестере (56)

Медики и спасатели возле Манчестер-Арены, где прогремели взрывы

Медики и спасатели возле Манчестер-Арены, где прогремели взрывы

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования премьер-министру Великобритании Терезе Мей после взрыва на стадионе в Манчестере, отметив готовность РФ к наращиванию антитеррористического сотрудничества с британскими партнерами, говорится в сообщении Кремля.

"Глава российского государства подтвердил готовность к наращиванию антитеррористического сотрудничества с британскими партнерами — как на двусторонней основе, так и в рамках широких международных усилий", — говорится в сообщении.

По словам президента, что РФ осуждает это преступление и рассчитывает, что заказчики не уйдут от заслуженного наказания.

В понедельник вечером в концертном комплексе "Манчестер Арена", по предварительным данным, произошел теракт. По информации полиции, 22 человека погибли, как сообщается, среди них есть и дети.

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