Армия Израиля сообщила об обстреле юга страны с территории Египта

ТЕЛЬ-АВИВ, 23 мая — РИА Новости. Ракета была выпущена по югу Израиля из приграничных районов Египта, информации о пострадавших не поступало, сообщила израильская армия.

Обстрел совпал с визитом в Израиль президента США Дональда Трампа, который находится примерно в сотне километров севернее.

"Некоторое время назад ракета была выпущена в направлении Израиля с территории Синайского полуострова. Информации о пострадавших нет. Войска ищут место падения", — сказано в пресс-релизе.

Предыдущий ракетный обстрел из Египта произошел в апреле, тогда же Израиль примерно на две недели закрыл сухопутную границу с соседней страной для выезда своих граждан, объявив об угрозе терактов против туристов на Синае.

На приграничных с Израилем территориях Египта действует группировка "Вилаят Синай", которая считается ответвлением террористической организации "Исламское государство"*.

* Террористическая организация, запрещенная в России