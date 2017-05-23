Среди погибших при взрыве на стадионе в Манчестере были дети

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Полиция Манчестера подтвердила, что среди погибших в результате взрыва на стадионе были дети, передает телерадиокомпания Би-би-си.

"На данном этапе я не могу давать такие детали, но то, что я могу подтвердить — что среди умерших есть дети ", — сказал представитель полиции Иэн Хопкинс, отвечая на вопрос о возрасте жертв взрыва.

Ранее СМИ со ссылкой на очевидцев сообщили о взрывах в концертном комплексе "Манчестер Арена", где в тот момент находились тысячи людей. Полиция подтвердила, что есть погибшие и раненые, однако природа инцидента и причина гибели людей пока не называется.

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