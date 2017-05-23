Среди погибших при взрыве на стадионе в Манчестере были дети

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Полиция Манчестера подтвердила, что среди погибших в результате взрыва на стадионе были дети, передает телерадиокомпания Би-би-си.
Ранее СМИ со ссылкой на очевидцев сообщили о взрывах в концертном комплексе "Манчестер Арена", где в тот момент находились тысячи людей. Полиция подтвердила, что есть погибшие и раненые, однако природа инцидента и причина гибели людей пока не называется.
Подробности взрыва на стадионе в Манчестере читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>