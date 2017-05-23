"Нас чуть не растоптали": очевидцы теракта рассказали о случившемся

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Несколько зрителей концерта Арианы Гранде в Манчестере, на котором накануне вечером прогремел взрыв, рассказали The Guardian о том, что происходило в зале момент теракта.

"Был мощный хлопок, похожий на взрыв бомбы, это вызвало всеобщую панику, и мы попытались убежать с арены. Хлопок был один, и все, кто был на той стороне арены, с которой был слышен взрыв, неожиданно побежали в нашу сторону…", — рассказал 22-летний Маджид Кхан.

"Взрыв отозвался эхом в фойе арены и люди начали бежать", — отметил 17-летний Оливер Джонс.

"В конце выступления был громкий взрыв. Внезапно включили свет, так что мы поняли, что это не часть шоу. Сначала мы подумали, что это бомба. Было много дыма. Люди стали выбегать на улицу. Когда мы выбрались, то увидели десятки полицейских фургонов и несколько машин скорой помощи", — так описывает случившееся 20-летняя Эрин МакДагл.

Группа молодых людей сообщила The Guardian, что они видели минимум пятерых человек, испачканных в крови.

"Все стали кричать, нас чуть не растоптали. Пахло гарью", — рассказала газете 25-летняя Софи Тедд.

По последним данным, в результате взрыва на "Манчестер Арене" погибли 22 человека, еще 59 пострадали. Власти официально признали случившееся терактом. Ответственности за него за себя пока никто не взял.

Подробности взрыва на стадионе в Манчестере читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>