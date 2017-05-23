В Японии из-за жары госпитализировали почти тысячу человек

ТОКИО, 23 мая — РИА Новости, Екатерина Плясункова. Почти тысяча человек госпитализированы за неделю из-за жары, установившейся на значительной территории Японии, почти половина из пострадавших – люди старше 65 лет.

Управление пожарной охраны Японии, в ведении которого находится служба скорой помощи, приводит данные с 15 по 21 мая. Наибольшее число пострадавших — в Токио и в префектурах Аити, Осака, Хёго, Саитама и Канагава.

По данным главного метеорологического агентства Японии, жаркая погода сохранится в ближайшие дни на большей территории страны. В связи с повышением температуры метеорологи призывают людей пользоваться кондиционерами и стараться не находиться долгое время на улице, а также постоянно пить воду.