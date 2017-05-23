Взрыв на стадионе в Манчестере совершил смертник

Взрыв на стадионе в Манчестере (47)

Полиция возле Манчестер-Арены, где прогремели взрывы, 23.05.17

Полиция возле Манчестер-Арены, где прогремели взрывы, 23.05.17

ПОЛИЦИЯ МАНЧЕСТЕРА ЗАЯВИЛА, ЧТО ВЗРЫВ НА СТАДИОНЕ СОВЕРШИЛ ОДИН СМЕРТНИК

Подробности взрыва на стадионе в Манчестере читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>