Украинская схема выпрашивания денег у Запада идет ко дну, заявил Пушков

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Украинская схема "выпрашивания" денег у Запада под предлогом борьбы с Россией "идет ко дну" после прекращения Соединенными Штатами безвозмездной военной помощи, считает российский сенатор Алексей Пушков.
"США прекращают безвозмездную военную помощь Украине", — написал он в своем микроблоге в Twitter.
США прекращают безвозм. военную помощь Украине. "Украинская модель"- выпрашивание денег у Запада под предлогом борьбы с Россией- идет ко дну— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 23 мая 2017 г.
Ранее администрация Трампа представила проект бюджета на 2018 год, в котором предусматривается сокращение расходов госдепартамента на 28% при одновременном увеличении расходов министерства обороны на 10%.