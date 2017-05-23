Украинская схема выпрашивания денег у Запада идет ко дну, заявил Пушков

Реакция на события на Украине. Май 2017 (57)

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Украинская схема "выпрашивания" денег у Запада под предлогом борьбы с Россией "идет ко дну" после прекращения Соединенными Штатами безвозмездной военной помощи, считает российский сенатор Алексей Пушков.

"США прекращают безвозмездную военную помощь Украине", — написал он в своем микроблоге в Twitter.

США прекращают безвозм. военную помощь Украине. "Украинская модель"- выпрашивание денег у Запада под предлогом борьбы с Россией- идет ко дну — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 23 мая 2017 г.

​Ранее издание Wall Street Journal со ссылкой на чиновников и внутриведомственные документы, оказавшиеся в распоряжении газеты, сообщило, что Вашингтон может свернуть программы безвозмездной помощи на оборонные нужды десяткам стран, в том числе Украине, заменив их на кредитование. По словам неназванных чиновников, мера предусмотрена проектом бюджета администрации президента США Дональда Трампа и может затронуть программы помощи на общую сумму примерно в 1 миллиард долларов.

Ранее администрация Трампа представила проект бюджета на 2018 год, в котором предусматривается сокращение расходов госдепартамента на 28% при одновременном увеличении расходов министерства обороны на 10%.