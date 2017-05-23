Глава МИД Китая призвал КНДР не нарушать резолюции СБ ООН

ПЕКИН, 23 мая – РИА Новости, Анна Раткогло. Глава внешнеполитического ведомства Китая Ван И призвал КНДР не нарушать резолюций СБ ООН и придерживаться курса на денуклеаризацию Корейского полуострова, говорится в опубликованном на сайте МИД КНР сообщении.
Он также выразил надежду, что стороны продолжат мирный диалог, путем которого впоследствии можно будет решить эту острую региональную проблему.
Вместе с тем, глава китайского МИД отметил, что новое правительство Южной Кореи должно содействовать развитию диалога.
КНДР провела пуск баллистической ракеты 21 мая в 16.59 (10.59 мск) с западного побережья из района Пукчхан провинции Пхенан-Намдо. Ракета пролетела 500 километров и упала в Японское море за пределами исключительной экономической зоны Японии в 350 километрах от восточного побережья Корейского полуострова. Максимальная высота полета — 560 километров.