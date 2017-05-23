Шотландская партия выразила соболезнования в связи с терактом в Манчестере

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Шотландская национальная партия (SNP) откладывает представление своей предвыборной программы, которое было назначено на вторник, из-за теракта в Манчестере.

"Наши мысли с Манчестером. Мы откладываем запланированное на сегодня представление манифеста", — говорится в официальном аккаунте партии в Twitter.

В понедельник вечером в концертном комплексе "Манчестер Арена", по предварительным данным, произошел теракт. По данным полиции, 19 человек погибли, около 50 получили ранения. Это самая крупная террористическая атака в Британии после трагедии в лондонском метро в 2005 году, жертвами которого стали более 50 человек.

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