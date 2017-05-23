Губернатор штата Нью-Йорк заявил, что расстроен терактом в Манчестере

Взрыв на стадионе в Манчестере (38)

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил, что очень расстроен произошедшим терактом на стадионе "Манчестер Арена".

"Мое сердце разбито из-за ужасающего взрыва в Манчестере. В качестве меры предосторожности государственные правоохранительные органы усилят меры безопасности и патрули", — заявил Куомо в социальной сети Twitter.

В понедельник вечером в концертном комплексе "Манчестер Арена", предположительно, произошел теракт. По данным полиции, 19 человек погибли, около 50 получили ранения. Это самая крупная террористическая атака в Британии после трагедии в лондонском метро в 2005 году, жертвами которого стали более 50 человек.

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