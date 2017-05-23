Ариана Гранде прокомментировала теракт, произошедший на ее концерте

Взрыв на стадионе в Манчестере (38)

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Американская певица Ариана Гранде, на концерте которой на стадионе "Манчестер Арена" произошел теракт, заявила, что она сожалеет о случившемся.

"Разбита. От всего сердца мне очень, очень жаль. У меня нет слов", — написала Гранде в своем аккаунте в социальной сети Twitter.

Ранее представитель певицы Джозеф Кароззу заявил, что Гранде не пострадала.

В понедельник вечером в концертном комплексе "Манчестер Арена", предположительно, произошел теракт. По данным полиции, 19 человек погибли, около 50 получили ранения.

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from the bottom of my heart, i am so so sorry. i don't have words. — Ariana Grande (@ArianaGrande) 23 мая 2017 г.

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