Премьер Индии осудил теракт в Манчестере

НЬЮ-ДЕЛИ, 23 мая — РИА Новости. Индия решительно осуждает теракт на стадионе в британском Манчестере, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди.

"Опечален атакой в Манчестере. Мы решительно осуждаем ее. Наши мысли с семьями погибших, молитвы — с пострадавшими", — написал он в своем аккаунте в Twitter.

В понедельник вечером в концертном комплексе "Манчестер Арена", где выступала американская певица Ариана Гранде, предположительно, произошел теракт. Полиция сообщила, что 19 человек погибли и около 50 получили ранения. Глава полиции Манчестера Иан Хопкинс заявил, что правоохранители Манчестера квалифицируют события на стадионе как теракт и продолжают собирать свидетельства очевидцев и другую информацию. Это самая крупная террористическая атака в Британии после трагедии в лондонском метро в 2005 году, жертвами которой стали более 50 человек.

Подробности взрыва на стадионе в Манчестере читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>