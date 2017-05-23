Экс-глава Южной Кореи Пак Кын Хе в зале суда отвергла все обвинения

ТОКИО, 23 мая – РИА Новости, Екатерина Плясункова. Суд Сеула начал первое заседание по делу бывшего президента Южной Кореи Пак Кын Хе, которая подозревается в причастности к крупнейшему коррупционному скандалу с участием ее близкой подруги Цой Сун Силь. Трансляция из зала суда велась телеканалом YTN.

Пак Кын Хе вошла в здание в наручниках в сопровождении двух служащих исправительного учреждения.

В середине апреля Пак Кын Хе были предъявлены обвинения в общей сложности по 14 пунктам, в их числе взяточничество, получение взятки через третьих лиц, вмешательство в дела и принуждение к действиям третьих лиц за счет злоупотребления положением, раскрытие официальной секретной информации постороннему лицу.

В ходе первого заседания суда экс-лидер Южной Кореи отвергла все выдвинутые обвинения.

В зале суда присутствуют Цой Сун Силь и председатель Lotte Group Син Дон Бину, также обвиняемые во взяточничестве.

Осенью 2016 года в Южной Корее разгорелся коррупционный скандал, в центре которого оказалась Цой Сун Силь. Правоохранительные органы подозревают, что она, не занимая государственных постов, оказывала влияние на принятие политических решений президентом, а также, пользуясь своими отношениями с главой государства, вымогала крупные суммы у южнокорейских корпораций.

Скандал привел к объявлению импичмента Пак Кын Хе в декабре 2016 года. В начале марта 2017 года конституционный суд Южной Кореи принял решение об отстранении ее от власти. В Южной Корее 9 мая были проведены выборы президента. Новым главой государства стал Мун Чжэ Ин.