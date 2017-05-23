Белый дом намерен сократить бюджет НАСА на 0,8%

ВАШИНГТОН, 23 мая – РИА Новости. Администрация США в понедельник направила в конгресс проект бюджета на 2018 год, в котором предусмотрено незначительное сокращение расходов на деятельность Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).

Согласно распространенным документам, бюджет НАСА на 2018 финансовый год, который начинает с 1 октября 2017 года, предполагается в размере 19,1 миллиарда долларов, что на 0,8% меньше показателей текущего финансового года.

В проекте отмечается, что при общем сокращении расходов, по ряду параметров, которые президент США Дональд Трамп считает приоритетными, напротив, планируется увеличение финансирования.

На программу планетарных исследований предлагается направить 1,9 миллиарда долларов. В материалах административно-бюджетного управления Белого дома отмечается, что средства пойдут, в частности на программы по изучению Марса и спутника Юпитера Европы.

Еще 3,9 миллиардов могут быть направлены на программу создания обитаемого корабля "Орион".

НАСА стало одним из управлений, бюджет которого новая администрация США сокращает незначительно. Для сравнения, бюджет госдепартамента предлагается сократить на 29%.

Чтобы этот проект стал законом, потребуется одобрение обеих палат конгресса, после чего документ поступит на подпись президента. Традиционно "черновик" бюджета считается лишь широким описанием приоритетов Белого дома, а реальный бюджет обычно становится результатом торга и компромиссов между администрацией и конгрессом.