Япония осудила теракт в Манчестере

Взрыв на стадионе в Манчестере (35)

ТОКИО, 23 мая – РИА Новости, Екатерина Плясункова. Правительство Японии не получало информации о том, чтобы японские граждане пострадали при взрыве в Манчестере, осудило произошедшее. Об этом заявил в ходе пресс-конференции во вторник генеральный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга.

"К настоящему времени мы не получали информации о пострадавших гражданах Японии", — подчеркнул он.

Суга также отметил, что "если был совершен террористический акт, подобные грязные действия не могут остаться без внимания". "Власти осуждают произошедшее", — добавил генсек.

В понедельник вечером в концертном комплексе "Манчестер Арена", где выступала американская певица Ариана, предположительно, произошел теракт. Полиция сообщила, что 19 человек погибли и около 50 получили ранения.

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