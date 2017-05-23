Белый дом предлагает увеличить бюджет МВБ почти на 7%

ВАШИНГТОН, 23 мая — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Администрация США рассчитывает увеличить в 2018 году бюджет министерства внутренней безопасности (МВБ) почти на 7% по сравнению с нынешним финансовым годом, говорится в проекте федерального бюджета, который представил Белый дом.

Согласно приведенным данным, бюджет МВБ должен составить 44,1 миллиарда долларов, что на 2,8 миллиарда выше показателя нынешнего года.

"Предложенный президентом проект бюджета предполагает обеспечение безопасности границ США путем инвестиций 2,6 миллиарда долларов в высоко приоритетную тактическую инфраструктуру и в технологии", — говорится в документе. Это, в частности, подразумевает "планирование, разработку и строительство стены вдоль южной границы в соответствии с исполнительным указом президента от 25 января 2017 года", отмечается в проекте.

В Белом доме полагают, что "эти инвестиции укрепят безопасность границы и позволят уменьшить поток людей и наркотиков, незаконно пересекающих американские границы".

На 1,5 миллиарда долларов предлагается увеличить расходы, связанные с задержанием и депортацией нелегалов. Кроме того, 1,5 миллиарда долларов планируется потратить на обеспечение безопасности критически важных для США компьютерных систем. Наряду с этим речь идет о финансировании управления по безопасности на транспорте, а также различных программ, способствующих выявлению нелегалов.

Чтобы этот проект стал законом, потребуется одобрение обеих палат конгресса и подпись президента. Традиционно "черновик" бюджета считается лишь широким описанием приоритетов Белого дома, а реальный бюджет обычно становится результатом торга и компромиссов между администрацией и конгрессом.