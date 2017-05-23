В Китае одиннадцать шахтеров оказались заблокированы в затопленной шахте

ПЕКИН, 23 мая – РИА Новости, Анна Раткогло. Каменноугольная шахта в северо-восточной китайской провинции Шаньси оказалась затоплена поздно вечером в понедельник, 11 человек заблокированы под землей, передает во вторник агентство Синьхуа.

Информации о том, живы ли заблокированные в шахте люди, пока нет.

Сильные дожди прошли в понедельник во всей северной части Китая, улицы некоторых населенных пунктов, особенно в сельской местности, были подтоплены.

Китайская горнодобывающая промышленность является одной из самых опасных в мире, ежегодно в забоях гибнут тысячи шахтеров. На этом фоне в последние годы власти ведут активную работу по усилению безопасности. Так, в начале марта 2015 года государственная администрация Китая по безопасности труда заявила о намерении закрыть 5 тысяч небольших шахт в горнодобывающей отрасли по всей стране, чтобы сократить количество инцидентов со смертельным исходом.