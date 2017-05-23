МВБ США готово оказать Манчестеру помощь в расследовании теракта

ВАШИНГТОН, 23 мая – РИА Новости. Министерство внутренней безопасности США внимательно следит за ситуацией в связи со взрывом в Манчестере и готово оказать Великобритании помощь в расследовании; угроз для концертных площадок в США сейчас нет, говорится в заявлении ведомства.

В понедельник вечером в концертном комплексе "Манчестер Арена", предположительно, произошел теракт. По данным полиции, 19 человек погибли, порядка 50 получили ранения.

"Министерство внутренней безопасности внимательно следит за ситуацией в "Манчестер Арена" в Великобритании. Мы работаем с нашими иностранными коллегами для получения дополнительной информации о причине, как сообщается, взрыва, а также о пострадавших и погибших", — говорится в пресс-релизе.

В ведомстве отмечают, что готовы помогать "друзьям и союзникам в Великобритании любым необходимым образом" для расследования инцидента.

"На данный момент, у нас нет информации, указывающей на конкретную реальную угрозу на концертных площадках в США. Однако может наблюдаться усиление мер безопасности в общественных местах и на мероприятиях по мере того, как официальные лица будут предпринимать дополнительные меры предосторожности", — отмечается в сообщении.

Подробности взрыва на стадионе в Манчестере читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>