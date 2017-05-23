Трамп предложил сократить бюджет госдепартамента на 29 процентов

ВАШИНГТОН, 23 мая — РИА Новости, Алексей Богдановский. Администрация Дональда Трампа предлагает сократить бюджет госдепартамента в 2018 году на 29%, говорится в проекте бюджета, опубликованном на сайте Белого дома.

Совокупный бюджет госдепартамента, Агентства США по международному развитию (USAID) и международных программ министерства финансов составляет по проекту бюджета 27,1 миллиард долларов против 38 миллиардов долларов в 2017 финансовом году.

Точного расклада по статьям в бюджете госдепартамента Белый дом не предоставил. Ранее представители администрации заявляли, что основные сокращения придутся на международную помощь.

Чтобы проект бюджета стал законом, потребуется одобрение обеих палат конгресса и подпись президента. Традиционно "черновик" бюджета считается лишь широким описанием приоритетов Белого дома, а реальный бюджет обычно становится результатом торга и компромиссов между администрацией и конгрессом. Например, достигнутый обеими партиями бюджетный компромисс на остаток 2017 года (до конца октября) практически полностью исключил требования Трампа по сокращению бюджета ряда министерств.