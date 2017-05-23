Итальянская полиция рассказала о маршрутах передвижения Трампа по Риму

РИМ, 23 мая — РИА Новости, Александр Логунов. Полицейское управление Рима в связи с прибытием во вторник в Италию президента США Дональда Трампа ввело в действие план максимального обеспечения безопасности, говорится в сообщении на сайте управления.

"Борт номер один" приземлится в римском аэропорту Фьюмичино во вторник вечером. В среду утром у Трампа запланированы встречи с папой Римским Франциском и госсекретарем Ватикана Пьетро Паролином, после чего он в сопровождении супруги и дочери посетит собор Святого Петра и Сикстинскую капеллу.

Следующими пунктами программы Трампа станут переезд в Квиринальский дворец и встреча с президентом республики Серджо Маттареллой и последующие переговоры в резиденции американского посла с премьер-министром Италии Паоло Джентилони.

Пока президент США будет заниматься политикой, члены его семьи займутся общественной работой. Супруга Трампа Меланья посетит детскую больницу младенца Иисуса, а дочь Иванка встретится с членами Общины Святого Эгидия и несколькими женщинами, ставшими жертвами торговли людьми. Во второй половине дня Трамп вылетит в Брюссель для участия в саммите НАТО, чтобы спустя пару дней вернуться в Италию на встречу лидеров "Большой семерки", которая пройдет на Сицилии 26-27 мая.

Для каждого из перемещений Трампа и его семьи римская полиция предусмотрела по четыре маршрута. Решение о том, какой из них выбрать, будет приниматься в последний момент на основе информации, полученной напрямую от начальника полиции Рима Гуидо Марино. Всего же принятый в понедельник вечером план по обеспечению безопасности визита американского президента насчитывает порядка 70 страниц и предусматривает привлечение нескольких сотен сотрудников служб охраны порядка.

Вокруг Ватикана, президентского дворца и резиденции посла США будут образованы три зоны максимального контроля, где введут ограничения для пешеходов и автомобилей. Ряд дорог полностью закроют для движения общественного транспорта, список измененных маршрутов уже выложен на транспортном портале города. Его центр будет включен в "зеленую" зону безопасности, где будет запрещено проведение маршей и манифестаций, "которые могут осложнить проведение визита".

Для защиты главы американского государства итальянские правоохранители намерены применить схему концентрических окружностей: внутренний контур будет заниматься охраной президента в непосредственной близости от него, средний предусматривает развертывание на выбранном маршруте 30 групп быстрого реагирования, внешний займется выявлением и нейтрализаций потенциальных угроз со стороны групп людей.

"Научные подразделения полиции развернули сеть телекамер в местах, признанных наиболее чувствительными… Видеосъемка также будет обеспечиваться со стороны вертолета государственной полиции", — говорится в сообщении римской квестуры.

Трамп совершает первое зарубежное турне в качестве главы государства: Ватикан и Италию он посетит по завершении визита Саудовскую Аравию и Израиль.