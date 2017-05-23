При протестах и грабежах в венесуэльском штате пострадали более 100 человек

МЕХИКО, 23 мая – РИА Новости. Венесуэльский штат Баринас в понедельник был охвачен волной протестов и грабежей, которые совершали люди в масках, СМИ сообщают о более чем 100 пострадавших.

По данным портала Nacional, за последние часы было отмечено не менее 50 грабежей различных магазинов. Также были поджоги ряда правительственных учреждений и дома бабушки бывшего президента Уго Чавеса в муниципии Альберто-Арвело-Торреальба.

Протестующие взяли под контроль центральные улицы столицы штата города Баринас и устроили баррикады из подручных средств. Ранее сообщалось о гибели двух людей в ходе протестных акций в Баринасе.

В то же время губернатор штата Миранда Энрике Каприлес сообщил о семи раненых и 18 задержанных во время протестной акции в городе Сан-Антонио-де-лос-Альтос. Глава района Чакао столицы Венесуэлы Каракаса Рамон Мучачо также проинформировал, что в ходе манифестаций в понедельник пострадали не менее 46 человек.

"Баланс оказанной помощи в Чакао: 28 раненых, их них 21 — с травмами, пятеро- с удушьем от газа, один человек — с ранением дробью и один — с конвульсиями от газов", — написал Рамон Мучачо в своем микроблоге в Twitter.

В Венесуэле с начала апреля идут массовые протесты после решения Верховного суда серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов. Теперь они протестуют и против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию. По последним данным, число погибших в ходе протестов уже достигло 50 человек.