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В мире

Теракт на стадионе в Манчестере: 19 погибших, около 50 раненых

Сюжет:
Взрыв на стадионе в Манчестере (30)
05:0223.05.2017
(обновлено: 05:06 23.05.2017)
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© AP Photo / Peter Byrne Полиция возле Манчестер-Арены, где прогремели взрывы, 23.05.17Полиция возле Манчестер-Арены, где прогремели взрывы, 23.05.17
© AP Photo / Peter Byrne

ЛОНДОН, 23 мая — РИА Новости, Татьяна Фирсова, Мария Табак. Девятнадцать человек погибли и около 50 пострадали в результате трагедии на стадионе в Манчестере; полиция решила считать произошедшее терактом до выяснения подробностей.

Полиция возле Манчестер-Арены, где прогремели взрывы, 23.05.17
© AP Photo / Peter Byrne
Правоохранители продолжают работу у "Манчестер Арены"

Премьер-министр страны Тереза Мэй назвала произошедшее "страшной террористической атакой".

На стадионе "Манчестер Арена" в понедельник вечером выступала американская певица Ариана Гранде. Первые звонки в службы спасения от посетителей концерта поступили в 22.35 (00.35 мск), чуть позже очевидцы стали сообщать в соцсетях о двух "хлопках, похожих на взрывы", на стадионе.

Сообщения о взрывах

Вначале СМИ решили, что посетители концерта приняли за взрыв посторонний звук. Телеканал Sky News со ссылкой на Twiter-аккаунты очевидцев сообщил, что люди писали о хлопках, похожих на "выстрелы" или "звуки бомбы", которые раздались после окончания концерта.

Полиция возле Манчестер-Арены, где прогремели взрывы, 23.05.17
© AP Photo / Peter Byrne
Мэй намерена провести экстренное заседание чрезвычайного комитета

В свою очередь газета Mirror сообщила, что после того, как раздались эти хлопки, на стадионе началась паника, и люди начали разбегаться. На видео, которое за считанные минуты "разошлось" в соцсетях, видно, что многие зрители концерта держат в руках большие воздушные шары, поэтому в первые минуты СМИ не исключили, что за взрыв был принят звук лопнувшего вблизи микрофона шара или разорвавшегося динамика.

Это предположение было подкреплено объявлениями администрации стадиона, сделанными по громкоговорителю. Во избежание паники людей успокаивали, говоря, чтобы они не торопились, и поясняя, что "ничего страшного не произошло". Видеозаписи с людьми, покидавшими стадион под это объявление, впоследствии тоже появились в Twitter и Facebook-аккаунтах. Затем, однако, стало понятно, что напугал людей вовсе не воздушный шар.

Девятнадцать погибших

"На настоящее время подтверждена гибель 19 человек, еще около 50 человек получили ранения", — сообщила полиция графства Большой Манчестер в опубликованном заявлении. По сообщению правоохранителей, произошедшее решено считать терактом до выяснения подробностей.

Вскоре после сообщения о гибели людей появились новости о "подозрительном пакете", предположительно, содержащем взрывчатку. Полиция объявила о плане провести контролируемый взрыв, но пакет оказался кем-то брошенной деталью гардероба.

Что произошло?

До сих пор официальной информации о том, что же на самом деле произошло на стадионе, не поступало. Агентство Рейтер со ссылкой на двух американских чиновников сообщило, что взрыв мог произвести террорист-смертник.

Полиция возле Манчестер-Арены, где прогремели взрывы, 23.05.2017
© AP Photo / Peter Byrne
Полиция расценивает произошедшее на "Манчестер арене" как теракт

Телеканал Sky News со ссылкой на источники в больницах, куда доставляют раненых, сообщил, что пострадавшие в результате трагедии на стадионе в Манчестере получили ранения "как от шрапнели".

Премьер-министр Мэй заявила, что правоохранительные органы страны делают все возможное для расследования обстоятельств трагедии. В ближайшее время ожидается заявление главы местной полиции.

Стадион "Манчестер Арена" рассчитан на 21 тысячу человек и расположен к северу от центра города. Согласно информации на сайте, "Манчестер Арена" — это крупнейший крытый стадион в Евросоюзе. Арена была открыта в 1995 году, в числе выступавших на стадионе артистов такие мировые знаменитости, как U2, Rolling Stones, Мадонна и Лучано Паваротти.

Подробности взрыва на стадионе в Манчестере читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>

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