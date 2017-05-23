Правоохранители продолжают работу у "Манчестер Арены"

Взрыв на стадионе в Манчестере (30)

ЛОНДОН, 23 мая — РИА Новости, Татьяна Фирсова. Правоохранители продолжают работу в районе стадиона в Манчестере, где вечером произошел теракт, сообщает местная полиция в Twitter.

"Экстренные службы по-прежнему работают на месте последних ночных событий в районе "Манчестер Арены", по-прежнему просим граждан избегать этого района", — сказано в сообщении.

Вечером в понедельник посетители концерта на стадионе услышали звук взрыва, полиция сообщила, что 19 человек погибли и около 50 получили ранения. Трагедия расценивается как теракт.

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