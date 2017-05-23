Уволенный из-за шутки экс-министр обороны Сербии возглавит спецслужбу

БЕЛГРАД, 23 мая – РИА Новости. Бывший министр обороны Сербии Братислав Гашич, лишившийся министерского поста около полутора лет назад из-за оскорбительного высказывания в адрес журналистки, возглавит главную спецслужбу страны Агентство информационной безопасности (BIA). Об этом сам Гашич сообщил белградской газете "Блиц".

Инициатором назначения стал глава правительства и новоизбранный президент Сербии Александр Вучич.

"Я и до сих пор делал все, что было в интересах Сербии. Это такое предложение, от которого не отказываются, для меня это будет честью. Речь идет об одном из самых ответственных мест, если говорить о безопасности страны", — сказал Гашич.

Гашич, предприниматель и бывший мэр провинциального города Крушевац, входит в президиум правящей Сербской прогрессивной партии. Пост главы министерства обороны он занимал с апреля 2014 по февраль 2016 года.

Гашич лишился должности под давлением общественности из-за неудачного двусмысленного высказывания в адрес журналистки белградского телеканала Б92 во время подхода к прессе в декабре 2015 года. Когда журналисты присели перед министром, чтобы не закрывать кадр коллегам с камерами и фотоаппаратами, Гашич сказал: "Как я люблю этих журналисток, которые так легко встают на колени". Запись этих слов вызвала острую реакцию оппозиции, негодование общественности и ажиотаж в СМИ. На министра посыпались обвинения в сексизме, оскорблении журналистов и женщин, а его отставка последовала, несмотря на принесенные им извинения и выражение искреннего раскаяния.