Мэр Манчестера выразил соболезнования в связи со взрывом в городе

Взрыв на стадионе в Манчестере (26)

ЛОНДОН, 23 мая – РИА Новости, Мария Табак. Мэр Манчестера Энди Бернэм в связи с трагедией в концертном комплексе "Манчестер Арена" назвал сегодняшнюю ночь "страшной ночью для города".

В понедельник вечером в концертном комплексе "Манчестер Арена", предположительно, произошел теракт. По данным полиции, 19 человек погибли, порядка 50 получили ранения.

"Мои соболезнования семьям, потерявшим близких, мое восхищение храбростью сотрудников спасательных служб. Страшная ночь для нашего города", — отметил Бернэм в Twitter.

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