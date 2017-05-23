Консерваторы остановят предвыборную кампанию из-за взрыва в Манчестере

Взрыв на стадионе в Манчестере (24)

БРИТАНСКАЯ КОНСЕРВАТИВНАЯ ПАРТИЯ ОСТАНОВИТ ПРЕДВЫБОРНУЮ КАМПАНИЮ В СВЯЗИ С ИНЦИДЕНТОМ В МАНЧЕСТЕРЕ – SKY NEWS СО ССЫЛКОЙ НА ИСТОЧНИКИ

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