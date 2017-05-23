Президент Мексики выразил соболезнования в связи со взрывом в Манчестере

МЕХИКО, 23 мая – РИА Новости. Президент Мексики Энрике Пенья Ньето в понедельник выразил свои соболезнования в связи со взрывом в британском Манчестере.

"Я сожалею о трагических событиях, произошедших в Манчестере, наша солидарность – с обществом и правительством Великобритании", – написал Пенья Ньето в своем Twitter.

Также глава Мексики оставил в микроблоге контактные телефоны, по которым могут обращаться мексиканцы в Великобритании, если им потребуется помощь в этой ситуации.

Ранее полиция подтвердила, что в результате инцидента в концертном комплексе "Манчестер Арена" 19 человек погибли и около 50 были ранены. Правоохранители заявили, что будут считать произошедшее терактом, пока не будет доказано обратное.

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