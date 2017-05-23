Опрос: 52% американцев считают, что штаб Трампа не был в "сговоре с РФ"

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Более половины американцев считают, что члены предвыборной кампании президента США Дональда Трампа не вступали в сговор с российскими чиновниками, чтобы повлиять на выборы в США в 2016 году, показывают данные опроса, проведенного организацией Harvard-Harris Poll для газеты Hill.

Согласно результатам исследования, 52% опрошенных считают, что сговора не было, 48% имеют противоположное мнение. При этом 54% респондентов заявляют, что не видят доказательств того, что члены избирательной кампании Трампа вступали в сговор с Россией.

Опрос показывает, что 59% респондентов считают, что расследование о так называемом "вмешательстве РФ" в выборы в США недавно назначенного спецпрокурора Роберта Мюллера может привести к прекращению дела, 41% опрошенных полагают, что расследование приведет к импичменту Трампа.

Опрос проводился 17-20 мая среди 2006 человек.

Спецслужбы США ранее обвиняли РФ в попытке повлиять на выборы в США в 2016 году. Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".