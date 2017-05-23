Мэй заявила, что полиция считает инцидент в Манчестере "страшным терактом"

Взрыв на стадионе в Манчестере (22)

ЛОНДОН, 23 мая – РИА Новости, Мария Табак. Британская полиция рассматривает трагедию в Манчестере как "страшный теракт", говорится в заявлении премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.

"Мы стараемся установить подробности инцидента, который полиция воспринимает как страшный террористический акт", — сказала Мэй.

"Мои мысли сейчас с теми, кого затронул теракт, и их семьями", — добавила премьер.

Ранее полиция подтвердила, что в результате инцидента в концертном комплексе "Манчестер Арена" 19 человек погибли и около 50 были ранены. Правоохранители заявили, что будут считать произошедшее терактом, пока не будет доказано обратное.

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