СМИ: пострадавшие на "Манчестер Арене" получили ранения "как от шрапнели"

ЛОНДОН, 23 мая – РИА Новости, Мария Табак. Пострадавшие в результате трагедии на стадионе в Манчестере получили ранения "как от шрапнели", сообщил телеканал Sky News со ссылкой на источники в больницах, куда доставляют раненых.

Полиция подтвердила, что в результате инцидента в концертном комплексе "Манчестер Арена" 19 человек погибли и около 50 были ранены. Правоохранители заявили, что будет считать произошедшее терактом, пока не будет доказано обратное.

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