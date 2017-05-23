Полиция расценивает произошедшее на "Манчестер арене" как теракт

ЛОНДОН, 23 мая — РИА Новости, Татьяна Фирсова. Полиция Манчестера расценивает произошедшее на стадионе "Манчестер Арена" как теракт, говорится в сообщении в Twitter-аккаунте местных правоохранителей.

"В настоящее время до появления других подробностей это расценивается как террористический акт", — сказано в сообщении.

Ранее СМИ со ссылкой на очевидцев сообщили о взрывах в концертном комплексе "Манчестер Арена", где в тот момент находились тысячи людей. Корреспондент Би-би-си, однако, отмечает, что пока ему известно лишь об одном взрыве.

Полиция подтвердила, что есть погибшие и раненые, однако природа инцидента и причина гибели людей пока не называется.