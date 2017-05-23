В связи с ЧП на стадионе в Манчестере организуют горячую линию

ЛОНДОН, 23 мая — РИА Новости, Татьяна Фирсова. "Горячая линия" будет организована в связи с ЧП на стадионе в Манчестере, говорится в сообщении в Twitter-аккаунте местной полиции.

"Мы работаем над тем, чтобы обеспечить номер телефона для всех тех, кто волнуется за своих близких, его объявят как можно скорее", — сказано в сообщении.

Британские СМИ со ссылкой на очевидцев в понедельник вечером сообщили о двух "звуках, похожих на взрывы" на стадионе "Манчестер Арена". Местная полиция затем сообщила о раненых и погибших, их число не сообщается.

Официального сообщения о том, что произошло на стадионе, пока не было.