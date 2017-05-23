Манчестерская скорая просит звонить лишь при угрозе жизни

ЛОНДОН, 24 мая – РИА Новости, Мария Табак. Служба скорой помощи северо-запада Англии из-за предполагаемых взрывов на стадионе "Манчестер Арена" призывает жителей региона обращаться только в "угрожающих жизни" ситуациях.

"В связи с инцидентом в Манчестере, пожалуйста, звоните нам только в ситуациях, когда есть угроза жизни. Спасибо", — говорится в сообщении службы в микроблоге в Twitter.

Ранее СМИ со ссылкой на очевидцев сообщили о взрывах в концертном комплексе Manchester Arena, где в тот момент находились тысячи людей. Полиция подтвердила, что есть погибшие и раненые, однако природа взрывов и причина гибели людей пока не установлена.