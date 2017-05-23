Полиция рассматривает инцидент в Манчестере как возможный теракт

ЛОНДОН, 23 мая — РИА Новости, Татьяна Фирсова. Полиция рассматривает ЧП на стадионе в Манчестере как возможный теракт, сообщил представитель местных правоохранительных органов в эфире Sky News.

"Мы рассматриваем произошедшее как возможный теракт", — сказал полицейский.

Ранее СМИ со ссылкой на очевидцев сообщили о, предположительно, взрывах в концертном комплексе "Манчестер Арена", где в тот момент находились тысячи людей. Полиция подтвердила, что есть погибшие и раненые, однако природа взрывов и причина гибели людей пока не установлена.