СМИ: среди зрителей на концерте в Манчестере было много детей

ЛОНДОН, 23 мая – РИА Новости, Мария Табак. В концертном комплексе "Манчестер Арена" в Британии на момент взрыва находилось много детей, сообщил в эфире Би-би-си работающий на месте корреспондент.

Как сообщает телеканал со ссылкой на свидетелей, взрыв на стадионе "Манчестер Арена" в Великобритании произошел в фойе концертного комплекса ближе к концу выступления американской певицы Арианы Гранде.

Ранее СМИ со ссылкой на очевидцев сообщили о взрывах в концертном комплексе "Манчестер Арена", где в тот момент находились тысячи людей. Корреспондент Би-би-си, однако, отмечает, что пока ему известно лишь об одном взрыве.

Полиция подтвердила, что есть погибшие и раненые, однако природа инцидента и причина гибели людей пока не называется.