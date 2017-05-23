СМИ: в результате трагедии на "Манчестер Арене" погибли не менее 20 человек

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Американский телеканал NBC со ссылкой на сотрудников правоохранительных органов сообщает по меньшей мере о 20 жертвах и сотнях раненых в результате трагедии на стадионе "Манчестер Арена" в Великобритании.

Ранее СМИ со ссылкой на очевидцев сообщили о, предположительно, взрывах в концертном комплексе "Манчестер Арена", где в тот момент находились тысячи людей. Полиция подтвердила, что есть погибшие и раненые, однако природа взрывов и причина гибели людей пока не установлена.

Американская певица Ариана Гранде, в ходе выступления которой произошел инцидент, не пострадала, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на ее представителя Джозефа Кароззу.