WP заявила, что Трамп просил спецслужбы опровергнуть его "связи с Россией"

ВАШИНГТОН, 23 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обращался с просьбой с руководителям ведущих спецслужб страны с просьбой публично опровергнуть сообщения о якобы имевших место связях его окружения с Россией, утверждает газета Washington Post.

По данным издания, президент отдельно обращался к директору национальной разведки Дэну Коутсу и главе Агентства национальной безопасности Майклу Роджерсу с просьбой выпустить заявления, в котором бы говорилось об отсутствии доказательств сговора окружения Трампа во время предвыборной кампании 2016 года.

"Коутс и Роджерс отказались выполнить этот запрос, который оба сочли неприемлемым, как говорят два действующих и два бывших чиновника", — пишет газета, добавляя, что сохранилась служебная записка по поводу беседы главы АНБ с президентом.

Washington Post утверждает, что заручиться поддержкой руководителей спецслужб захотел на следующий день после того, как 20 марта бывший директор ФБР Джеймс Коми сообщил конгрессменам, что бюро расследует связи окружения Трампа с российским правительством и "влияние со стороны РФ" на избирательную кампанию Трампа.

В Белом доме изданию заявили, что не комментируют "беспочвенные обвинения, основанные на незаконных утечках анонимов".

Газета также утверждает, что Трамп также пытался выяснить у руководителей разведок, могут ли они оказать давление на Коми, чтобы тот "закрыл расследование".

Публикация Washington Post стала очередной в череде статей, в которых действующий президент США прямо или косвенно обвиняется в попытках помешать расследованию "российского вмешательства" в выборы в США в 2016 году. На прошлой неделе газета New York Times сообщила, что Коми утверждает, что на встрече в феврале Трамп предлагал ему "выбросить из головы" дело экс-помощника президента по национальной безопасности Майкла Флинна. Впоследствии Трамп уволил Коми, который еще до этого на показаниях в конгрессе под присягой отрицал, что кто-либо вмешивался в его расследования.

Белый дом выпустил заявление, в котором отрицает обвинения и заявляет, что Трамп никогда не просил Коми или кого-либо другого прекратить какое-либо расследование, включая расследование против Флинна.